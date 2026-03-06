La tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en el panteón Recinto de Paz de Zapopan, Jalisco, se ha convertido en un punto de atención tras su sepultura el 2 de marzo de 2026.

A través de fotos y videos difundidos en redes sociales, se observa el sitio cubierto de coronas fúnebres y arreglos florales, entre ellos uno en forma de gallo, símbolo de su apodo “El Señor de los Gallos”.

Pese a la presencia de vigilantes, autoridades federales y estatales descartan operativos especiales en el lugar.

Así luce la tumba de El Mencho en el panteón Recinto de Paz, Jalisco

A través de su cuenta de X, Azucena Uresti videos que muestran cómo luce la tumba de El Mencho a cinco días de su sepultura.

En la tumba se puede observar grandes coronas fúnebres, el arreglo que más llamó la atención es uno en forma de gallo, en alusión a su apodo ‘El Señor de los Gallos’.

Sin embargo, también hay otras coronas que forman figuras de cruces y círculos, así como varios en forma de corazón.

De acuerdo con la información compartida, en el panteón hay vigilantes, mejor conocidos como ‘halcones’, que graban con celular a quienes se acercan a la tumba.

Sin embargo, no hay presencia visible de fuerzas federales ni estatales.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, descartó que se haya implementado un operativo especial para vigilar la tumba de El Mencho.

Así se llevó a cabo el funeral de El Mencho

Tras su funeral que se llevó a cabo el pasado lunes, El Mencho fue enterrado en el panteón Recinto de Paz.

Cabe recordar que fue el 22 de febrero cuando El Mencho fue abatido tras un fuerte enfrentamiento en el municipio de Tapalpa, en el suroeste de Jalisco.

El cuerpo de El Mencho fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especial en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República.

Tras confirmar su identidad, el sábado 28 de febrero el cuerpo de El Mencho fue entregado a sus familiares y trasladado a una funeraria de la colonia San Andrés, en Guadalajara en donde fue velado.

El lunes 2 de marzo fue sepultado en un ataúd completamente dorado en el panteón Recinto de Paz, que se encuentra ubicado en la avenida Aviación San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco.

Omar García Harfuch confirmó que fuerzas federales y estatales escoltaron la carroza fúnebre con el objetivo de proteger a la población y evitar incidentes.