El Mencho es despedido en funeral con féretro dorado en Jalisco

El cuerpo de El Mencho fue trasladado desde una funeraria en Guadalajara dentro de un féretro dorado hacia el panteón Recinto de la Paz, Zapopan, Jalisco.

El cortejo fúnebre partió desde la funeraria, ubicada en la colonia San Andrés, Guadalajara, hacia el panteón de Zapopan, escoltado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

El féretro metálico de color dorado recorrió alrededor de 26 kilómetros hasta llegar al último lugar de descanso del capo, en un operativo de seguridad que incluyó revisión de vehículos y cierre de vialidades.

Cabe destacar que en el cortejo fúnebre se encontraría presente su hija menor, quien fue vista con el cabello teñido de rubio.

El sepelio dentro del panteón Recinto de la Paz de Zapopan fue presenciado por familiares de El Mencho, acompañados de música de banda en un evento privado.