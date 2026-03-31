La tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se ha convertido en punto de interés para personas que visitan el panteón Recinto de la Paz en Zapopan, Jalisco.

A casi un mes de la muerte de “El Mencho”, ocurrida el 22 de febrero de 2026, su tumba permanece ataviada con cientos de rosas, mensajes de sus seres queridos e imágenes religiosas.

Tumba de El Mencho atrae visitantes al panteón Recinto

Familiares de El Mencho habrían dicho entender la ola de visitantes al panteón Recinto de la Paz en Zapopan

Según reportes de El Universal, en el lugar se han visto a supuestos “halcones” protegiendo la tumba, aunque familiares de El Mencho habrían dicho comprender la curiosidad de las personas.

En los últimos días, decenas de personas han visitado la última morada de El Mencho en el panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, en una actividad conocida popularmente como “narcoturismo”.

De acuerdo con testimonios, algunos de los visitantes se conforman con avistar a lo lejos la tumba de El Mencho, mientras que otros toman fotos y graban los alrededores de la impresionante tumba.

Algunos de los elementos que destacan el mausoleo del líder del CJNG, son las cientos de rosas blancas y rojas que forman figuras de gallos y mensajes de amor a El Mencho.

El tema ha generado debate público, ya que algunos sectores consideran que estas visitas pueden contribuir a romantizar la violencia o minimizar el daño a víctimas del CJNG.