Panteón Recinto de la Paz es la última morada de El Mencho

El panteón Recinto de la Paz es la última morada de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

La mañana de hoy lunes 2 de marzo, los restos de El Mencho fueron trasladados al panteón Recinto de la Paz, ubicado en las avenidas Aviación y Santa Margarita, en Zapopan, Jalisco.

El Mencho ingresa al panteón Recinto de la Paz

La autoridades del Gobierno de Jalisco confirmaron que El Mencho ingresó al panteón Recinto de la Paz en Zapopan.

El cortejo fúnebre de El Mencho de la Funeraria La Paz, en la colonia San Andrés, al panteón fue discreto, ya que solo lo acompañaban dos carrozas.

Durante el traslado, que duró alrededor de 40 minutos, se montó operativo de seguridad liderado por fuerzas federales y del Ejército mexicano para prevenir actos violentos.

Por su parte, elementos del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales resguardaron el recinto ante la llegada del cuerpo de El Mencho.

Rubén Nemesio Oseguera Cervantes llega al panteón Recinto de la Paz, una semana después de ser abatido en Tapalpa el pasado 22 de febrero en un enfrentamiento con el Ejercito mexicano.

Reportes indican que la hija de El Mencho, Laisha Michelle, llegó a bordo de un Jeep al recinto.

Laisha Michelle ha sido señalada como expareja de Christian Gutiérrez Ochoa, El Guacho, integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue sentenciado a prisión en los Estados Unidos.

Reportan la presencia de Lisha Michelle Cervantes González, hija El Mencho en su funeral (Especial )

Panteón Recinto de la Paz alberga familiares de otro narcotraficante

El panteón Recinto de la Paz donde fue trasladado El Mencho es conocido porque ahí descansan los retos de familiares de Rafael Caro Quintero.

Se trata de un recinto tipo “jardín funeral” con áreas verdes, el cual cuenta con diversos servicios como:

Crematorio con diversos hornos

Nichos para cenizas con acabados en mármol

Mausoleos sobre el nivel de la tierra

Capilla religiosa

Servicios de misa

Panteón Recinto de la Paz es la última morada de El Mencho (Captura de video)



