Revelaron el acta de defunción oficial de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), confirmando su muerte por múltiples disparos.

De acuerdo con el acta publicada, se confirmó la muerte de El Mencho el pasado 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco provocada por heridas de bala en tórax, abdomen y piernas durante un operativo militar.

A través de redes sociales y medios como BBC, se filtró el acta de defunción de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, difunto líder del CJNG.

El documento detalla no solo su fecha de nacimiento (17 de julio de 1966) sino también la causa precisa de su muerte, la cual fue provocada por múltiples heridas de bala en el tórax, abdomen y piernas durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, en donde fue abatido.

Cabe recordar que El Mencho era buscado por la DEA con una recompensa de más de 10 millones de dólares , evadiendo su captura por años.

Su muerte, la cual fue validada por la Fiscalía General de México, marca el fin de una era en el narcotráfico y el CJNG, organización criminal que se reorganizada tras la pérdida de su líder.