Emilio, estudiante italiano de intercambio, fue agredido durante el sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuando intentaba capturar imágenes del evento.

El joven ingresó al panteón Recinto de la Paz para documentar el funeral, pero su presencia generó molestia entre algunos asistentes, quienes lo golpearon hasta dejarlo sangrando del rostro y con dos dientes fracturados.

Además de la agresión física, le fueron sustraídas su mochila, 2 cámaras fotográficas y un teléfono móvil. Emilio, quien no habla español, logró salir del lugar por sus propios medios.

Autoridades informaron posteriormente que no se reportaron personas detenidas en relación con la agresión registrada durante el funeral.

Panteón Recinto de la Paz es la última morada de El Mencho (Captura de video)

Nota en desarrollo. En breve más información...