Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, tras un descuido en su seguridad.

La identidad de El Mencho se confirmó mediante pruebas de ADN y estudios fisonómicos realizados por la Fiscalía General de la República.

El hallazgo en la morgue reveló las cirugías estéticas que había realizado para modificar su apariencia, incluyendo injertos de barba, blanqueamiento dental y un lifting facial que lo hacía parecer más joven.

Revelan las cirugías estéticas con las que El Mencho procuró su apariencia física

El Mencho fue abatido en un descuido de su seguridad y él mismo tras varios días de fiesta en Tapalpa, Jalisco, llevando a tener tendido en la morgue al capo más violento de los últimos años.

Según un reporte de Antonio Nieto, el líder del CJNG procuró su apariencia física con un cabello corto bien cuidado, además de una barba de candado teñida que obtuvo de un injerto y que mantenía con detenimiento.

Asimismo, describe que al tener la boca abierta, se pueden percibir sus dientes alineados y blanqueados.

La última morada atribuida a El Mencho estaría en un panteón de Jalisco (Michelle Rojas)

Al cambio en la apariencia de El Mencho por evadir la justicia, se le suma la cirugía estética de lifting, que consiste en estirar la piel, dando una nueva composición en músculos y quitando la grasa de la cara y cuello.

Nieto asegura que el lifting que el líder del CJNG se hizo en la cara, le da la apariencia de al menos 10 años menos que su edad real -59 años de edad- cuando fue abatido.

Identidad de El Mencho se confirmó por un perito y prueba de ADN

El confirmar que el hombre abatido el 22 de febrero de 2026 era El Mencho, fue confirmado por la Fiscalía General de la República (FGR) por dos medios de comprobación.

En una comparación simple, Nieto asegura que sí hay similitudes entre el cuerpo de la persona abatida con la fotografía más conocida del narcotraficante, confirmando que El Mencho sí murió y no se trató de una simulación.

Pero por otra parte, está la prueba de identidad que la FGR realizó comparando los datos genéticos del cadáver con los de su hijo Rubén Oseguera González, que está detenido desde el 2014 y de las cuáles dio un resultado positivo.

Asimismo, un perito realizó un estudio fisonómico, donde a través de un software se compararon varios rasgos del rostro, mismos que resultaron en positivo; el hombre abatido sí fue El Mencho y ahora el CJNG queda bajo la sucesión de posibles cinco capos.