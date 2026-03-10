Indignación por sepultura de El Mencho en lugar con víctimas del CJNG

La tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho, se encuentra ubicada en el panteón Recinto de la Paz en Zapopan, Jalisco.

Sin embargo, su sepultura ha causado gran indignación y es que se encuentra en el mismo lugar que algunas de sus víctimas como:

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, exgobernador de Jalisco

Carlos Manuel Flores Amezcua, exsubdirector operativo de la policía de Zapopan

El Mencho, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue sepultado en un féretro dorado en el panteón Recinto de la Paz en Zapopan, Jalisco.

A unos 300 metros de la tumba del Mencho se encuentra la sepultura de Aristóteles Sandoval Díaz, político que fue asesinado en la madrugada del 18 de diciembre del 2020.

Aristóteles Sandoval Díaz se encontraba dentro de un bar en Puerto Vallarta cuando un grupo armado irrumpió el establecimiento y abrió fuego contra el exmandatario.

Investigaciones federales señalaron que en el ataque hubo participación de integrantes del CJNG.

El comandante Carlos Manuel Flores Amezcua fue asesinado el 13 de noviembre del 2023, dentro de una cafetería en la colonia La Estancia, Guadalajara.

Las autoridades señalaron que el asesinato fue por represalias del CJNG, luego de que el funcionario se negó a liberar a un grupo de pistoleros vinculados a esa organización criminal.

En el panteón Recinto de la Paz también descansan otros nombres que permanecen en el anonimato.

Policías, ciudadanos, funcionarios y personas que habrían sido víctimas de El Mencho.

Es por ello por lo que el entierro de El Mencho ha causado gran indignación, ya que fue sepultado entre música de banda y grandes arreglos florales.

Mientras que algunas víctimas de El Mencho no han podido ser enterradas por permanecer desaparecidas.

Es por ello por lo que las familias de las víctimas creen que la muerte de El Mencho no representa justicia.