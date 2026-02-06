Mónica Magaña, diputada local de Jalisco, llamó a esclarecer la detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, y a revisar los mecanismos de selección de candidaturas, luego de que autoridades de seguridad del estado informaran sobre su presunta participación en esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras, así como posibles vínculos con una célula del crimen organizado.

La legisladora subrayó la necesidad de que el caso se investigue con total claridad y responsabilidad, debido al impacto que este tipo de hechos tiene en la confianza ciudadana y en la credibilidad del servicio público.

Mónica Magaña recuerda antecedentes del alcalde de Tequila y pide rigor en candidaturas

De acuerdo con información oficial, junto con el edil fueron detenidos tres funcionarios del ayuntamiento, lo que refuerza, dijo, la importancia de transparentar las investigaciones y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Mónica Magaña recordó que Diego Rivera Navarro se desempeñó como tesorero del municipio de Juanacatlán entre 2012 y 2015, y que al concluir ese periodo fue uno de los exfuncionarios denunciados por su presunta participación en un desfalco superior a 80 millones de pesos al erario municipal.

La diputada señaló que estos antecedentes deben ser considerados en cualquier proceso de postulación, ya que casos como este evidencian la necesidad de fortalecer los filtros en la selección de candidaturas, para evitar que personas con señalamientos previos accedan a cargos de elección popular.

Finalmente, Mónica Magaña hizo un llamado a las autoridades y a los partidos políticos para actuar con responsabilidad y rendición de cuentas, a fin de que las y los jaliscienses tengan certeza sobre quiénes los representan y gobiernan.