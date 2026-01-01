Juncal Solano es una creadora de contenido y militante de Morena que tiene aspiraciones políticas.

La youtuber ha lanzado controversiales críticas a la oposición y se ha vuelto viral por expresar comentarios sobre diversos personajes políticos.

¿Quién es Juncal Solano? La influencer y militante de Morena

Juncal Solano Flores es una abogada, activista y militante de Morena, originaria de Guadalajara, Jalisco; es conocida por crear contenido político y por ser simpatizante de la Cuarta Transformación.

La también influencer ha incursionado en la política, pues desea ayudar a los ciudadanos de Jalisco.

Juncal Solano (Instagram/@juncal_solano)

¿Qué edad tiene Juncal Solano?

Juncal Solano nació el 3 de mayo de 1997; actualmente tiene 28 años de edad.

¿Quién es el esposo de Juncal Solano?

Se desconoce si Juncal Solano está casada.

¿Qué signo zodiacal es Juncal Solano?

Juncal Solano es Tauro y la personas bajo este signo zodiacal se caracterizan por ser pacientes y estables.

¿Cuántos hijos tiene Juncal Solano?

Juncal Solano no tiene hijos.

Juncal Solano (Instagram/@juncal_solano)

¿Qué estudió Juncal Solano?

Juncal Solano estudió derecho.

¿En qué ha trabajado Juncal Solano?

Juncal Solano es conductora del programa de YouTube ‘El Charro político’ desde 2016 y es creadora de contenido.

En 2021 fue candidata a diputada local por el VI distrito de Zapopan y fue vocera de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024.

Juncal Solano también fue regidora de la Comisión edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, rural y habitación popular de Tonalá, Jalisco.

La creadora de contenido también es activista y suele compartir reportes ciudadanos en sus plataformas digitales “con el objetivo de ser la voz del pueblo frente a las autoridades”, según su curriculum.

Juncal Solano se ha vuelto viral por enfrentar a diversas figuras políticas; en 2020 confrontó al exgobernador de Jalisco Enrique Alfaro, a quien cuestionó sobre la deuda pública del estado.