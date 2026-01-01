Juncal Solano es una creadora de contenido y militante de Morena que tiene aspiraciones políticas.
La youtuber ha lanzado controversiales críticas a la oposición y se ha vuelto viral por expresar comentarios sobre diversos personajes políticos.
¿Quién es Juncal Solano? La influencer y militante de Morena
Juncal Solano Flores es una abogada, activista y militante de Morena, originaria de Guadalajara, Jalisco; es conocida por crear contenido político y por ser simpatizante de la Cuarta Transformación.
La también influencer ha incursionado en la política, pues desea ayudar a los ciudadanos de Jalisco.
¿Qué edad tiene Juncal Solano?
Juncal Solano nació el 3 de mayo de 1997; actualmente tiene 28 años de edad.
¿Quién es el esposo de Juncal Solano?
Se desconoce si Juncal Solano está casada.
¿Qué signo zodiacal es Juncal Solano?
Juncal Solano es Tauro y la personas bajo este signo zodiacal se caracterizan por ser pacientes y estables.
¿Cuántos hijos tiene Juncal Solano?
Juncal Solano no tiene hijos.
¿Qué estudió Juncal Solano?
Juncal Solano estudió derecho.
¿En qué ha trabajado Juncal Solano?
Juncal Solano es conductora del programa de YouTube ‘El Charro político’ desde 2016 y es creadora de contenido.
En 2021 fue candidata a diputada local por el VI distrito de Zapopan y fue vocera de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024.
Juncal Solano también fue regidora de la Comisión edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, rural y habitación popular de Tonalá, Jalisco.
La creadora de contenido también es activista y suele compartir reportes ciudadanos en sus plataformas digitales “con el objetivo de ser la voz del pueblo frente a las autoridades”, según su curriculum.
Juncal Solano se ha vuelto viral por enfrentar a diversas figuras políticas; en 2020 confrontó al exgobernador de Jalisco Enrique Alfaro, a quien cuestionó sobre la deuda pública del estado.