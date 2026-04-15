La Fiscalía General de la República (FGR) declaró como confidenciales los resultados de la necropsia realizada a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder abatido del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La decisión se tomó al señalar que difundir la necropsia de El Mencho implica “un riesgo real, comprobable e identificable de un daño significativo al interés público o la seguridad nacional”.

Debido a las implicaciones de su difusión, la FGR advirtió sobre consecuencias legales a los funcionarios que difundan parcial o totalmente la necropsia hecha al líder del CJNG.

Tumba de El Mencho atrae visitantes al panteón Recinto de la Paz en Zapopan (Michelle Rojas)

FGR alerta que la filtración de la necropsia de El Mencho afectaría líneas de investigación

Sobre la necropsia a El Mencho, abatido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco por fuerzas federales, la FGR informó que su difusión podría derivar en un riesgo real a la seguridad nacional.

Mencionó que dar a conocer su contenido podría poner al descubierto las líneas de investigación y las pruebas recopiladas por el Ministerio Público de la Federación.

La FGR también recalcó que cualquier filtración podría poner en riesgo la efectividad de sus investigaciones y el esclarecimiento de los hechos, lo que a su vez afectaría la acción penal contra los posibles responsables.

FGR advierte de consecuencias legales para funcionarios que difundan la necropsia

A fin de salvaguardar el interés público o a la seguridad nacional, la FGR advirtió consecuencias legales para funcionarios que divulguen la necropsia de El Mencho, lo cual es un delito contra la Administración de justicia.

“La persona servidora pública que quebrante la reserva de la información [...] incumpliría lo estipulado en el numeral antes citado, por lo que estaría cometiendo el delito contra la Administración de Justicia” FGR

La FGR reafirmó que la confidencialidad salvaguarda la seguridad de las víctimas y testigos, además de la capacidad institucional para investigar delitos de alto impacto.