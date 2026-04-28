El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció la labor y valentía de la Secretaría de Marina (Semar) en operativo contra Audias Flores “El Jardinero”.

“Reconozco la valentía y precisión de Semar en la operación que llevó a la detención de Audias Flores-Silva, ‘El Jardinero’.” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos

En su mensaje, Ronald Johnson también destacó que estos operativos son resultado del trabajo conjunto entre México y Estados Unidos.

El operativo que logró la detención de Audias Flores “El Jardinero” y tuvo lugar en El Mirador, Nayarit, fue destacado también por las autoridades, ya que no conllevó disparos.

Cae Audias Flores “El Jardinero”: Harfuch confirma captura de objetivo de Estados Unidos ligado al CJNG (Eduardo Díaz)

Ronald Johnson reconoce trabajo de la Semar en operativo contra Audias Flores “El Jardinero”

El embajador Ronald Johnson destacó la precisión de la Semar durante el operativo que llevó a la detención de Audias Flores “El Jardinero”, cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tal como señala Ronald Johnson, las acciones y operativos como el realizado este lunes 27 de abril contra “El Jardinero”, fortalecen la seguridad en el país.

Además de que contribuyen a desarticular redes criminales —como el CJNG— que amenazan a México y Estados Unidos, en donde también tendría presencia.

Por lo cual, finalizó su breve mensaje resaltando que “juntos” se logran estos resultados, que hacen más seguras a ambas naciones.

Ronald Johnson destaca trabajo de Semar en detención de El Jardinero (Captura de pantalla)

Audias Flores “El Jardinero” era buscado por la DEA, con una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura, derivado no sólo de su participación en el CJNG.

Detención de Audias Flores “El Jardinero”: así fue el operativo en su contra

Ronald Johnson también compartió el informe de Semar con imágenes y descripción del operativo contra “El Jardinero”, el cual se efectuó sin ningún disparo.

Tal como dio a conocer Semar, la detención de “El Jardinero” fue resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional producto de 19 meses de investigación.

Así como el despliegue táctico en Nayarit, en el que participaron:

Aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento

4 helicópteros de apoyo

2 helicópteros de transporte de tropas

4 aeronaves de ala fija

120 efectivos de tropa

400 elementos de Semar

“El Jardinero” contaba con al menas 60 escoltas, resguardado en una cabaña de El Mirador, rodeado por cerca de 30 camionetas.