Tras su captura este 27 de abril de 2026 en Nayarit, Audias Flores Silva, mejor conocido como “El Jardinero”, fue trasladado a la CDMX para su entrega a la FEMDO.

Audias Flores “El Jardinero”, considerado el sucesor de El Mencho en el CJNG, era objetivo prioritario de Estados Unidos y México.

Audias Flores “El Jardinero” fue trasladado rápidamente a CDMX y entregado a la FEMDO

El caso de Audias Flores “El Jardinero” ha destacado por lo rápido que se lleva el proceso, pues inmediatamente después de su captura, fue trasladado a la CDMX para entregarlo a la FEMDO.

En un helicóptero de las Fuerzas Armadas ha sido trasladado Audias Flores Silva, "El Jardinero". Luego de verificar las condiciones médicas, el exjefe de seguridad de "El Mencho" ha entrado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada… pic.twitter.com/qbVft25yx7 — NMás (@nmas) April 28, 2026

La llegada de Audias Flores “El Jardinero” se hizo bajo estricto operativo de seguridad desde Nayarit hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Desde ahí fue llevado en helicóptero a la sede de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) alrededor de las 8:00 p.m. del mismo 27 de abril.

El detenido cuenta con una orden de extradición solicitada por Estados Unidos por delitos de asociación delictuosa contra la salud y portación de armas de fuego.

Sin embargo, no se ha definido como tal su situación legal tanto en México, como ante las autoridades de Estados Unidos.

Detención y traslado a CDMX de Audias Flores “El Jardinero” desataron violencia en Nayarit

Las repercusiones de la detención de Audias Flores “El Jardinero”, así como su traslado a CDMX y entrega a la FEMDO, fueron inmediatas en el estado de Nayarit.

Desde la tarde este lunes, cuando se reportó la detención de Audias Flores “El Jardinero”, se desarrollaron actos de violencia, así como la afectación a negocios y vehículos de la región.

No obstante, las autoridades confirmaron que no hubo personas fallecidas ni lesionadas por estos eventos; aunque el Gabinete de Seguridad mantiene un despliegue operativo.

Audias Flores “El Jardinero” (Secretaría de Marina (SEMAR))

La aprehensión de “El Jardinero” se logró gracias a una operación de 19 meses, donde la Semar y autoridades de Estados Unidos actuaron en conjunto.

Durante el operativo, efectuado en El Mirador, Nayarit, se recurrió al uso de vehículos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, seis helicópteros y aeronaves de ala fija.