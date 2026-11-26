De cara a las elecciones 2027 en las que buscará competir por el gobierno del estado de Sonora, Luis Donaldo Colosio Riojas dio el primer paso al presentar su registro con Movimiento Ciudadano.

Yo vengo a ganar. Yo vengo a presentarle a las y los sonorenses la mejor alternativa para nuestro estado. Luis Donaldo Colosio Riojas

Durante la ceremonia de registro, el exalcalde de Monterrey destacó que su proyecto tiene la mira en el triunfo, pues consideró que puede ser la mejor opción para el estado.

No obstante, acusó una contienda dispareja al señalar que sus eventuales rivales en la elecciones 2027 de Sonora tienen una ventaja indebida por adelantarse a los tiempos oficiales.

Luis Donaldo Colosio Riojas (@udem / X)

Luis Donaldo Colosio Riojas se registra con MC por gobierno de Sonora en elecciones 2027

Rumbo al inicio del periodo de campañas para las elecciones 2027 en Sonora que arrancan el 2 de diciembre de 2026, Luis Donaldo Colosio Riojas dio el primer paso en busca del gobierno estatal.

Lo anterior debido a que el jueves 26 de noviembre, el senador con licencia presentó su registro oficial ante la dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC) como precandidato en la contienda.

Tras la ceremonia protocolaria, Colosio Riojas defendió su proyecto al señalar que su intención en los comicios no es la de dividir el voto, sino ganar, pues se dijo confiado en su perfil.

Yo no vengo a dividir el voto ni a hacerle el caldo gordo a nadie, yo vengo a ganar. Yo vengo a presentarle a las y los sonorenses la mejor alternativa para nuestro estado. Luis Donaldo Colosio Riojas

En ese sentido, el expresidente municipal de Monterrey resaltó que sus aspiraciones buscan presentar a los habitantes de Sonora una alternativa de gobierno que esté a la altura de la entidad.

De la misma forma, defendió su postulación al acusar que los intentos de desprestigio previos se han lanzado porque sus detractores saben que los sonorenses están cansados de “lo mismo de siempre”.

Luis Donaldo Colosio Riojas (Cortesía)

Colosio Riojas acusa ventaja indebida de su rivales

Pese a expresar confianza en su proyecto de cara a la elecciones 2027, Luis Donaldo Colosio Riojas advirtió que la contienda rumbo a las elecciones 2027 en Sonora ya está desnivelada.

Así lo acusó al advertir que varios de sus rivales en el proceso electoral se adelantaron a los tiempos oficiales marcados por la autoridad, por lo que cuentan con una ventaja indebida.

Incluso, Colosio Riojas resaltó que sus rivales han incurrido en lo que denominó como una “flagrante violación a la ley electoral”, pero priorizó el respeto a las leyes como un valor que debe considerarse.