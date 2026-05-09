La antigua casa de Rubén Rocha Moya, ubicada en la colonia Las Quintas, fue atacada a balazos durante la madrugada de este sábado 9 de mayo, confirmó la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.

Reportes preliminares señalaron que la casa de Rubén Rocha Moya se encontraba deshabitada desde hace más de 10 años; hasta el momento, no se reportan personas lesionadas o detenidas.

Cabe mencionar que el atentado contra la antigua casa de Rocha Moya se da luego de que la Fiscalía de Nueva York señalara al gobernador, ahora con licencia, de vínculos con el crimen organizado.

Balean antigua casa de Rubén Rocha Moya que llevaba años deshabitada (Redes sociales)

Atacan antigua casa de Rubén Rocha Moya en Culiacán; llevaba 10 años deshabitada

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirmó que la antigua casa de Rubén Rocha Moya en Culiacán fue baleada, lo que desató la presencia de elementos de seguridad estatales y federales.

En el lugar, autoridades localizaron múltiples impactos de bala en la fachada de la vivienda, así como decenas de casquillos percutidos esparcidos sobre la calle y banquetas cercanas.

Según reportes locales, la residencia llevaba varios años deshabitada. El inmueble habría sido utilizado por Rocha Moya como domicilio particular durante más de tres décadas, incluso desde su etapa como rector de la UAS.

Balean antigua casa de Rubén Rocha Moya que llevaba años deshabitada (Captura de pantalla)

Vecinos de la colonia señalaron haber escuchado ráfagas de armas de alto poder, lo que provocó temor entre habitantes de la zona residencial y se resguardaron mientras se desplegaba el operativo de seguridad.

La Fiscalía de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil de la agresión y dar con los responsables. Las autoridades no han confirmado si el atentado estaría relacionado directamente con el exmandatario.