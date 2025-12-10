El Fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, confirmó que la dependencia a su cargo ha recibido varias denuncias contra el alcalde de Tequila en Jalisco, Diego Rivera Navarro.

Desde luego tengo presente el tema tanto del famoso museo, el Museo del Tequila, como también un cobro que se pretendía hacer fuera de lo que permitía la ley de ingresos y algunos servidores públicos que no reunían requisitos Fiscalía Anticorrupción

El funcionario estatal detalló que, de las seis denuncias, cuatro de ellas comenzaron como carpeta de investigación por el cierre del Museo Nacional del Tequila que duró casi medio año sin contar con autorización del INAH.

Alcalde de Tequila responde a denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción

Desde hace meses el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, había sido señalado por empresarios tequileros y hoteleros de la entidad por cobrarles altos impuestos a manera de extorsión para dejarlos trabajar.

Museo Nacional de Tequila (Especial)

Al respecto, el titular de la Fiscalía Anticorrupción explicó que la dependencia mantiene abiertas algunas carpetas contra el alcalde de Tequila, mientras que otras relacionadas a temas mediáticos ya fueron judicializadas.

Agregó que una de las denuncias por el cierre del Museo contra Diego Rivera Navarro será enviada por la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito federal.

“Hay carpetas abiertas relacionadas con Tequila. Hay una carpeta que estoy en este momento entregando a la Fiscalía General de la República porque sería un delito federal el que tiene que ver con el museo y tenemos alguna judicializada ya” Fiscalía Anticorrupción

Sobre estas acusaciones, el alcalde de Tequila negó que existieran extorsiones contra la empresa Cuervo, pues todo se trató de un tema de licencias y predial que finalmente fueron resultas.

“Gracias a la empresa Cuervo y a las diferentes dependencias de gobierno por esta mesa de diálogo en la que logramos llegar a un acuerdo”, dijo luego de la sesión del 10 de diciembre 2025.