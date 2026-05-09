La fiebre del Mundial de futbol tiene muchas formas de expresarse, y una de ellas es el llenado del álbum con las estampas de los jugadores.

Sin embargo, no siempre las experiencias en relación al álbum del Mundial son agradables.

Así le ocurrió a un aficionado que se hizo viral en Tik Tok al compartir una versión pirata del Mundial 2026, en la que aparecen estampas impensables.

Estampa Messi en álbum pirata Mundial

¿Cómo es el álbum pirata del Mundial que se hizo viral entre aficionados?

Un video se volvió viral en redes sociales, en específico en Tik Tok, en el que un joven aficionado mostró el resultado de su compra del álbum del Mundial 2026 en Tepito, una zona en CDMX donde se comercializan todo tipo de productos.

El álbum del Mundial 2026 incluía un paquete con 100 sobres de estampas, pero lo que parecía una compra común terminó convirtiéndose en tendencia.

Al abrir los sobres, el contenido no correspondía a jugadores oficiales, sino a versiones humorísticas y memes.

Se trataba de un álbum pirata o falso del Mundial 2026, con estampas como del mítico artista mexicano, Chabelo.

También aparecían estampas con reinterpretaciones de figuras del futbol y personajes totalmente inesperados.

Estampa Vinícius en álbum pirata Mundial

¿Qué personajes aparecen en el álbum pirata del Mundial que sorprendió a los aficionados?

El video en el que se hizo público el álbum falso del Mundial generó conversación por el contraste entre la versión oficial y otras alternativas que circulan en el mercado informal.

Y es que, además de la estampa de Chabelo, en lugar de estrellas del fútbol mundial, aparecieron imágenes como la de Kylian Mbappé en su versión de tortuga ninja.

Así como versiones caricaturizadas o tipo meme de Messi y Vinícius Jr.