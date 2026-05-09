La tarde de este sábado 9 de mayo se registró una balacera en Tepito que dejó cinco personas heridas; autoridades de la Ciudad de México (CDMX) investigan si el ataque tiene relación con el cobro de piso.

De acuerdo con la información, la balacera se dio sobre la calle Tenochtitlán, entre Constancia y Peñón. Se señala que dos hombres realizaban extorsiones a comerciantes cuando fueron atacados.

Reportan balacera en Tepito por presunto cobro de piso; ataque dejó heridos

Información preliminar apunta a que los sujetos se encontraban “cobrando piso” en Tepito este sábado 9 de mayo cuando fueron atacados con arma de fuego, desatando el pánico en la zona.

Los dos hombres resultaron heridos, uno con lesión de bala en la cabeza y otro con impactos en en brazo y abdomen. También se reportó que tres comerciantes de Tepito fueron lesionados.

Elementos de la Secretaría de Seguridad de CDMX acudieron al lugar tras el reporte de disparos y acordonaron la zona para permitir las labores periciales. En el sitio fueron localizados al menos 23 casquillos percutidos.

Los heridos fueron trasladados a hospitales en vehículos particulares antes de la llegada de ambulancias, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Balacera en Tepito hoy 8 de mayo (Redes sociales)

La balacera ocurre en medio de los constantes operativos de seguridad implementados en Tepito y la colonia Morelos, zonas donde se han identificado la operación de grupos dedicados a la extorsión y narcomenudeo.