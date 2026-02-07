Autoridades del estado de Puebla detuvieron el viernes 6 de febrero de 2026 a Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México.

De acuerdo con lo indicado en lo reportes, el político y empresario fue detenido debido a que se le denunció por el delito de violencia familiar en agravio de su esposa Sofía.

Minutos después de las 4 de la tarde del viernes 6 de febrero de 2026, agentes de la Policía Ministerial detuvieron al exdirigente del Partido Verde en Puebla, Juan Pablo Kuri Carballo.

Versiones preliminares establecen que Juan Pablo Kuri Carballo fue detenido debido a que su esposa de nombre Sofía, lo denunció por el delito de violencia familiar.

En específico, la información que se ha dado a conocer señala que el también empresario poblano fue asegurado debido a que habría cometido violación en contra de su cónyuge.

Luego de que se ejecutó la captura, Juan Pablo Kuri Carballo fue llevado a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde ya se realiza el proceso judicial que corresponde.

Cabe destacar que en el Registro Nacional de Detenciones se apunta que quien fuera dirigente del Partido Verde, fue asegurado en el estacionamiento del Aeropuerto de Huejotzingo.

¿Quién es Juan Pablo Kuri Carballo?

Juan Pablo Kuri Carballo, quien fue detenido por acusaciones de violencia familiar, es una figura política y empresarial que cuenta con una gran presencia en el estado de Puebla.

Lo anterior debido a que en el ámbito empresarial, ha encabezado diversos proyectos inmobiliarios, desarrollos comerciales y negocios locales en la zona del municipio de San Andrés Cholula.

Sin embargo, su mayor influencia en la entidad es debido al paso que Juan Pablo Kuri Carballo ha tenido el mundo de la política, ya que ha estado al frente de diversos puestos como los siguientes: