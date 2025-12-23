Mario Alfredo “7” y Carlos Gabriel “Pollo” fueron detenidos en Jalisco y Sinaloa respectivamente, ambos se encuentran ligados a la organización criminal Los Chapitos.

Caen Mario Alfredo “7” y Carlos Gabriel “Pollo”, ligados a Los Chapitos (@adnnoticiasmx / X )

Detuvieron en Jalisco a Mario Alfredo “7” -de 44 años de edad-, quien sería cuñado y operador financiero de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, alias “El Chapito”.

Elementos de la Defensa Nacional en colaboración con la Fiscalía de la República y la Secretaría de Seguridad federal lo detuvieron tras un cateo.

Mientras que Carlos Gabriel “Pollo” -de 37 años de edad-, presunto líder de la célula delictiva “Los Jordán”, fue capturado en Mazatlán, Sinaloa.

Contaba con tres órdenes de captura vigentes por su supuesta participación en el delito de homicidio calificado.

Su detención ocurrió tras un operativo en la colonia Los Caracoles, donde los agentes federales identificaron cuando Reynoso García viajaba a bordo de un vehículo en compañía de otra persona.

Los oficiales le marcaron el alto y al efectuarles una revisión de seguridad, les hallaron dos armas, 51 cartuchos útiles, una bolsa con droga, así como equipos de radiocomunicación y telefonía.

¡Dan golpe a Los Chapitos! Detienen a dos personas vinculadas a la organización delictiva

Sin embargo, no serían las únicas detenciones vinculadas a Los Chapitos y es que en Jalisco se habría capturado a otro familiar de Iván Archivado Guzmán Salazar.

Se trata de Mario Lindoro N alias El Niño -de 69 años-, a quien se le acredita ser el suegro del líder de La Chapiza e hijo de El Chapo Guzmán.

Al igual que Mario Alfredo “7”, es señalado por presuntamente actuar como operador financiero de Los Chapitos.

Mario Alfredo “7” y Mario Lindoro N “El Niño” habrían sido encontrados junto a siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas y un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

En el operativo para la captura de Carlos Gabriel “Pollo”, también fue detenido Jesús Arturo N, de 40 años.