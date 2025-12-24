Un juez condenó a 20 años en prisión a César Osvaldo Toledo Rodríguez, alias “el Valdo”, integrante de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa vinculado al Culiacanazo.

De acuerdo con la información, “el Valdo” era parte de la célula de Raúl Alberto Carrasco Lechuga, uno de los hombres cercanos al líder de Los Chapitos, Iván Archivaldo Guzmán.

Juez condena a 20 años a “el Valdo” de Los Chapitos, vinculado al Culiacanazo

César Osvaldo Toledo Rodríguez, alias “el Valdo”, fue sentenciado a 20 años en prisión por ser uno de los participantes en el Culiacanazo, hecho ocurrido en Sinaloa en octubre de 2019.

Culiacanazo (Cuartoscuro / Jose Betanzos)

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) habría presentado las pruebas necesarias para que un juez impusiera una sentencia de 20 años en prisión contra “el Valdo”.

Debido a su participación en el Culiacanazo, “el Valdo” fue condenado por delincuencia organizada con funciones de dirección, administración y supervisión.

El Culiacanazo es recordado como una serie de eventos violentos que se suscitaron en Culiacán, Sinaloa tras la captura de Ovidio Guzmán López y que dejaron ocho muertos y 16 personas heridas.

La condena a César Osvaldo Toledo Rodríguez, alias “el Valdo”, forma parte de la estrategia que busca cerca al actual líder de Los Chapitos y prófugo de la justicia en México y Estados Unidos: Iván Archivaldo Guzmán Salazar.