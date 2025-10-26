La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que incautó un inmueble de Los Chapitos ubicado en Culiacán, Sinaloa, cuyo valor se calcula en 4.3 millones de pesos.

Según precisó la FGR, esto luego de que obtuvo una sentencia favorable en contra de Los Chapitos por parte del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio.

Dicha propiedad está ligada a Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe de seguridad de Los Chapitos, quien fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2025 tras ser detenido durante un operativo en 2023.

FGR incauta inmueble de Los Chapitos en Culiacán, Sinaloa, investigada por el delito de secuestro

La FGR obtuvo de un juez una sentencia para proceder a la extinción de dominio de un inmueble perteneciente a Los Chapitos, valuado en 4 millones 361 mil pesos.

De acuerdo con la FGR, esta propiedad incautada en Culiacán, Sinaloa, era parte de una investigación llevada a cabo por la presunta comisión de los delitos de:

delincuencia organizada

secuestro

Esto toda vez que se siguieron los reportes de que varias personas fueron secuestradas a lo largo de varios puntos del estado de Sinaloa.

A su vez, la FGR compartió que dicha investigación fue productos de los trabajos conjuntos entre autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad.