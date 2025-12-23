Un par de familiares políticos de Iván Archivaldo Guzmán, que son acusados de fungir como operadores financieros del Cártel del Sinaloa, fueron detenidos en el municipio de Zapopan, Jalisco:

Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias ‘El 7’, suegro de Iván Archivaldo Guzmán

Mario Lindoro Elenes, alias ‘El Niño, cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Detienen en Jalisco a 2 familiares políticos de Iván Archivaldo Guzmán

Autoridades continúan ejecutando acciones que se ha advertido, serían con el fin de cercar a Iván Archivaldo Guzmán, pues ahora fuerzas federales lograron la captura de un par de sus familiares políticos.

De acuerdo con lo informado, los detenidos son Mario Alfredo Lindoro Navidad y Mario Lindoro Elenes, suegro y cuñado del líder de la facción de “Los Chapitos” en el grupo criminal del Cártel de Sinaloa.

Detención de familiares políticos de Iván Archivaldo Guzmán (Especial)

Sobre las detenciones ejecutadas en Zapopan, Jalisco, se reporta que se efectuaron debido a que a ambos se les acusa de fungir como operadores financieros del Cártel de Sinaloa.

En torno a la acción de captura, se dio a conocer que agentes federales les decomisaron diversos elementos que podrían ser considerados como prueba de su participación criminal:

7 bolsas con droga

4 armas de fuego cortas

Diversos cartuchos y cargadores

Un par de camionetas

U vehículo de alta gama

Una motocicleta

Diversos equipos de telefonía

Dinero en efectivo

Autoridades buscarían cercar a Iván Archivaldo Guzmán

Cabe destacar que previo a la detención de los 2 familiares políticos de Iván Archivaldo Guzmán, autoridades lograron otra captura que está relacionada con el líder de “Los Chapitos”.

Se trata de Carlos Carlos Gabriel Reynoso García, alias “el Pollo”, de quien se informó, se desempeñaba como uno de los líderes de la célula delictiva Los Jordán, la cual está relacionada con la facción de los hijos del “Chapo” Guzmán.

Iván Archivaldo Guzmán (Michelle rojas)

Con respecto a la detención que se habría ejecutado como parte de un operativo que buscaría cercar a Iván Archivaldo Guzmán, se indicó que se efectuó para cumplimentar 3 órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado.

En dicha acción, las autoridades también aseguraron distintos elementos de prueba, como el caso de un par de armas de fuego, una bolsa con droga, equipos de radiocomunicación y un vehículo.