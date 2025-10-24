El gobierno de México confirmó una detención clave en Sinaloa; se trata de 18 personas de las facciones del Cártel de Sinaloa de Los Chapitos y Los Mayos.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se trata de:
- 11 integrantes de Los Chapitos
- 7 integrantes de Los Mayos
Las detenciones se realizaron en operativos realizados en los municipios de Culiacán y Navoalto, coordinados por elementos de:
- Sedena
- Semar
- FGR
- GN
- SSPC
Detienen a integrantes de Los Chapitos y Los Mayos en operativo del gabinete de Seguridad
Esto luego de varios operativos conjuntos realizados en los municipios de Navolato y Culiacán en el que además se aseguraron:
- armas
- vehículos
- sustancias químicos
En un primer operativo, se logró la detención de 7 personas en Culiacán, luego de que elementos de seguridad fueron atacados en el fraccionamiento Residencial Roma.
En un segundo operativo, realizado en Navolato, se detuvo a 11 personas que circulaban con armas de fuego y equipo táctico.
Las 18 personas miembros de Los Chapitos y Los Mayos, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Aseguran armas, sustancias químicas y vehículos a Los Chapitos y Los Mayos
Por otra parte, en el primer operativo se realizó el aseguramiento de:
- 5 armas largas
- 818 cartuchos útiles
- 33 cargadores
- 11 chalecos tácticos
- 11 placas balísticas
- 1 vehículo
Asimismo, se localizó en Culiacán un área de concentración de materiales para la elaboración de drogas sintéticas; se aseguraron 13 mil 850 litros de sustancias químicas.
Por este aseguramiento, se dio un golpe a la delincuencia organizada de 281 millones de pesos, aseguró la SSPC.
En el segundo operativo, se aseguraron:
- 2 vehículos (1 blindado)
- 2 ametralladoras
- 7 armas largas
- 3 armas cortas
- 21 cargadores
- 868 cartuchos
- equipos tácticos