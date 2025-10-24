El gobierno de México confirmó una detención clave en Sinaloa; se trata de 18 personas de las facciones del Cártel de Sinaloa de Los Chapitos y Los Mayos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se trata de:

11 integrantes de Los Chapitos

7 integrantes de Los Mayos

Las detenciones se realizaron en operativos realizados en los municipios de Culiacán y Navoalto, coordinados por elementos de:

Sedena

Semar

FGR

GN

SSPC

Detienen a integrantes de Los Chapitos y Los Mayos en operativo del gabinete de Seguridad

La SSC confirmó la detención de 11 integrantes de Los Chapitos y 7 más de Los Mayos, ambas facciones del Cártel de Sinaloa.

Esto luego de varios operativos conjuntos realizados en los municipios de Navolato y Culiacán en el que además se aseguraron:

armas

vehículos

sustancias químicos

En un primer operativo, se logró la detención de 7 personas en Culiacán, luego de que elementos de seguridad fueron atacados en el fraccionamiento Residencial Roma.

En un segundo operativo, realizado en Navolato, se detuvo a 11 personas que circulaban con armas de fuego y equipo táctico.

Las 18 personas miembros de Los Chapitos y Los Mayos, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Aseguran armas, sustancias químicas y vehículos a Los Chapitos y Los Mayos

Por otra parte, en el primer operativo se realizó el aseguramiento de:

5 armas largas

818 cartuchos útiles

33 cargadores

11 chalecos tácticos

11 placas balísticas

1 vehículo

Asimismo, se localizó en Culiacán un área de concentración de materiales para la elaboración de drogas sintéticas; se aseguraron 13 mil 850 litros de sustancias químicas.

Por este aseguramiento, se dio un golpe a la delincuencia organizada de 281 millones de pesos, aseguró la SSPC.

En el segundo operativo, se aseguraron: