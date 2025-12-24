Reportes aseguran que asesinaron a Alan Gabriel Núñez Herrera, operador de Los Chapitos con recompensa de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

El hombre identificado como operador de Los Chapitos fue encontrado por las autoridades con impactos de bala y maniatado el pasado lunes 22 de diciembre en el fraccionamiento Bonanza, sector Tres Ríos al norte de Culiacán, Sinaloa.

Posteriormente las autoridades llevaron a cabo los trabajos periciales correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Tras reportes de impactos de bala Alan Gabriel Núñez Herrera, operador de Los Chapitos con recompensa de la DEA es encontrado muerto

Los primeros reportes indican que vecinos de la zona dónde fue hallado muerto Alan Gabriel Núñez Herrera, operador de Los Chapitos, pidieron el apoyo de las autoridades al escuchar múltiples impactos de bala.

Posterior a ese reporte vecinal, las autoridades locales hallaron a Alan Gabriel Núñez Herrera maniatado con impactos de bala que hacen creer que se trató de un ataque directo sobre la banqueta del Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena.

Después de este encuentro hubo un fuerte despliegue policial en la zona, los servicios periciales llegaron y levantaron el cuerpo.

A pesar del arribo de las autoridades locales hasta ahora no hay reportes de detenidos ni indicios del móvil de este asesinato de Alan Gabriel Núñez Herrera, operador de Los Chapitos.

Sobre la actividad criminal de Alan Gabriel Núñez Herrera se sabe que era el operador de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, que liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Además este hombre es vinculado de delitos como el tráfico de fentanilo desde territorio mexicano hacia Estados Unidos.

Una Corte del Distrito Sur de Nueva York en abril del año 2023, lo acusó de delitos como tráfico de fentanilo, posesión de armas y dispositivos destructivos.

Incluso era buscado por la DEA que ofrecía hasta un millón de dólares como recompensa por información que llevara a su arresto.