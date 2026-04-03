La Secretaría de Marina desmanteló un narcolaboratorio vinculado a Los Chapitos en el poblado de La Palma, municipio de Cosalá, Sinaloa.

El operativo fue realizado por la Octava Zona Naval en coordinación con la Fiscalía General de la República, logrando la destrucción de un centro clandestino dedicado a la producción de metanfetamina.

En el narcolaboratorio de Los Chapitos se encontraron mil litros de Fenil‑2 Propanona, 400 litros de tolueno y diversos equipos industriales.

Todo el material fue inhabilitado como parte de la estrategia federal contra drogas sintéticas.

Desmantelan narcolaboratorio de metanfetamina vinculado a Los Chapitos en Sinaloa

A través de un comunicado se confirmó que la Marina destruyó un narcolaboratorio presuntamente dedicado a la producción de metanfetamina.

El laboratorio clandestino se ubicaba en el poblado de La Palma, municipio de Cosalá, en Sinaloa, y podría estar vinculado con Los Chapitos.

Fue localizado mediante patrullajes de vigilancia aérea y terrestre en la zona.

Marina desmantela narcolaboratorio vinculado a Los Chapitos en Sinaloa (Especial)

De acuerdo con la Secretaría de Marina, se destruyeron:

Mil litros de Fenil-2 Propanona

400 litros de tolueno

100 kilogramos de sosa caústica

En su reporte, la Marina detalla que se el narcolaboratorio tenía “extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de droga sintética, entre ellos:

2 reactores con capacidad de 500 litros

2 condensadores con capacidad de 200 litros

2 tambos con capacidad de 200 litros

37 bidones con capacidad de 50 litros

2 bombas sumergibles

6 quemadores

2 carretillas

2 palas de mezclado

35 pinzas de presión

1 barreta

Tanto el material como los accesorios fueron inhabilitados por elementos de la Marina para evitar que se reutilizaran.

La destrucción del narcolaboratorio en La Palma, Sinaloa forma parte de la estrategia federal para mermar la producción de drogas sintética en la entidad.