Por medio de un mensaje que compartió en X, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró las capturas de Mario Alfredo “7” y Carlos Gabriel “Pollo”, integrantes del grupo criminal de Los Chapitos.

“Estas detenciones del Gobierno de México golpean directamente la estructura y el financiamiento de uno de los principales cárteles” Ronald Johnson

Ronald Johnson reconoce a México por capturas de Mario Alfredo “7” y y Carlos Gabriel “Pollo”

El 19 de diciembre, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México logró las capturas de Mario Alfredo “7” y Carlos Gabriel “Pollo”, operadores cercanos a Iván Archivaldo Guzmán.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los familiares políticos del líder de la facción criminal de Los Chapitos fueron asegurados debido a que se les acusa de fungir como operadores financieros de la organización.

Sobre las detenciones, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió una publicación en X, con la que celebró las acciones y reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas.

Ronald Johnson celebra las capturas de integrantes de Los Chapitos (@USAmbMex/X)

Lo anterior, debido a que Ronald Johnson aseveró que con las capturas de Mario Alfredo “7” y Carlos Gabriel “Pollo” de Los Chapitos, se asestó un golpe directo contra “la estructura y el financiamiento" del cártel.

De la misma forma, sostuvo que los aseguramientos debilitó la capacidad del grupo delictivo de dañar a las comunidades y demuestran que México y Estados Unidos logra más cuando trabajan juntos como socios.

Mario Alfredo “7” y Carlos Gabriel “Pollo”, operadores de Iván Archivaldo Guzmán, fueron detenidos

Durante un operativo federal coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México efectuado el 19 de diciembre de 2025, fueron detenidos Mario Alfredo “7” Carlos Gabriel “Pollo” en Zapopan, Jalisco.

En las acciones, las autoridades aseguraron armas, drogas, vehículos de lujo y equipos de comunicación en el inmueble donde se encontraban los detenidos, ambos señalados como operadores financieros de “Los Chapitos”.

Cabe destacar que Mario Alfredo “7” es cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, mientras Carlos Gabriel “Pollo” es su cercano, además de que se les considera piezas clave en el manejo económico de la facción sinaloense.

Caen Mario Alfredo “7” y Carlos Gabriel “Pollo”, ligados a Los Chapitos (Michelle Rojas / SDPnoticias )

La captura fue celebrada por autoridades mexicanas y estadounidenses como un golpe directo a la estructura financiera de Los Chapitos, pues debilita su capacidad operativa en el país.