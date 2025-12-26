Autoridades federales realizaron la detención del suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de ‘Los Chapitos’, a quienes se les impuso prisión preventiva.

Estas detenciones significan un golpe a la facción del Cártel de Sinaloa de ‘Los Chapitos’, pues se trataría de los operadores financieros de dicho grupo delictivo.

Dictan prisión preventiva a suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de ‘Los Chapitos’

El pasado 23 de diciembre se realizó la detención de 4 personas vinculadas al grupo criminal de ‘Los Chapitos’ en el municipio de Zapopan, Jalisco, en un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad.

Entre los detenidos se encuentran el suegro y el cuñado de uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán, quienes recibieron prisión preventiva.

Se trata de:

Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias ‘7’, de 44 años de edad (cuñado)

Mario Lindoro Elenes, alias ‘el niño’ de 69 años (suegro)

Cabe señalar que su defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que la definición de su situación jurídica aún no ha sido establecida.

Además, para el 24 de diciembre los presuntos operadores financieros de Iván Archivaldo Guzmán fueron trasladados al penal de Puente Grande en Jalisco.

Las detenciones se realizaron luego de que se realizaran cateos en dos domicilios ubicados en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad de dicho municipio de Jalisco identificados como lugares de resguardo de personas vinculadas con ‘Los Chapitos’.

En dicho operativo también se realizó la detención de:

Carlos Gabriel Reynoso García, alias ‘ pollo’, de 37 años, identificado como líder de la célula delictiva “Los Jordán”, vinculada a la facción “Los Chapitos”

Jesús Arturo Dávalos Valenzuela, de 40 años.

Incautan drogas y armas en arresto a suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Por otra parte, las autoridades confirmaron que durante los cateos que llevaron al arresto del suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán y dos hombres más relacionados con el grupo, también se realizaron incautaciones.

En los dos inmuebles cateados se localizaron y aseguraron: