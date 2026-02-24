Se han revelado los hallazgos en la cabaña de Tapalpa, Jalisco, donde Nemesio Oseguera Cervantes, alías ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en donde se encontró el Salmo 91 de la Biblia.

Cabe recordar que El Mencho fue abatido durante un operativo militar que dejó al menos 25 agentes de la Guardia Nacional fallecidos el pasado 22 de febrero del 2026.

¿Qué es el salmo 91? Este es el pasaje biblico que se encontró en la casa de El Mencho

El salmo manuscrito “La desgracia no lo alcanzará” del Salmo 91, fue encontrado junto a un altar improvisado en la casa en donde El Mencho pasó sus últimos momentos antes de morir, el cual revela la devoción religiosa del líder del CJNG.

El Salmo 91 es un pasaje bíblico del Libro de los Salmos, y es reconocido como una de las oraciones más poderosas y conocidas sobre la protección divina, la confianza en Dios y el refugio frente al peligro.

Quienes lo rezan son quienes confían y permanecen cerca de Dios, están a salvo de pestes, miedos y enemigos, por lo que es considerado como un himno optimista centrado en la fe, y que se usa cuando el feligrés pasa por tiempos difíciles o de enfermedad.

“Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor: ‘Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza’. El te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia; te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio.No temerás los miedos de la noche ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil, a tu derecha, tú estarás fuera de peligro: su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices: ‘Mi amparo es el Señor’, tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará ni la plaga se acercará a tu tienda: pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra; andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi Nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él, lo salvaré, le rendiré honores. Alargaré sus días como lo desea y haré que pueda ver mi salvación." Salmo 91

El Salmo 91 que fue encontrado en casa de Oseguera Cervantes, se considera una declaración de fe que acentúa que la presencia de Dios es superior a cualquier amenaza.

Este material religioso junto con el altar improvisado y las piedras grabadas con las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo, contrastan con su imagen de capo implacable y líder del CJNG, una de las células narcotráficantes más peligrosas en México y en al menos 40 países más.

Tras revelarse las imágenes de la casa en donde Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho pasó sus últimos días, en donde además del Salmo 91 se encontraron medicamentos para problemas renales, se especula que el líder del CJNG rezaba y se encomendaba ante su salud delicada.