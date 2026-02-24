Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se revelaron objetos hallados en su cabaña de Tapalpa, Jalisco, que muestran aspectos de su vida privada, entre ellos el medicamento Tationil Plus, utilizado como tratamiento complementario para la insuficiencia renal crónica que padecía.

Este fármaco, fabricado por Swiss Healthcare Pharmaceutical, es conocido por sus propiedades antioxidantes y su uso en terapias de bienestar y estética.

El hallazgo refuerza las versiones sobre los problemas de salud que el líder del CJNG enfrentaba desde años atrás.

El Tationil Plus es un medicamento que ayuda contra la insuficiencia renal

Como ya se dijo, entre las cosas que se hallaron en la casa de El Mencho, en donde pasó sus últimas horas, se encontró el medicamento Tationil Plus, el cual comúnmente viene en presentaciones 3000 mg por vial.

Este medicamento es fabricado por Swiss Healthcare Pharmaceutical bajo estándares europeos, y a menudo incluye vitamina C como diluyente o coadyuvante, y se usa principalmente para:

Antioxidante potente o “maestro” para combatir el estrés oxidativo y proteger células.

Desintoxicación hepática y apoyo en función del hígado.

Terapias de longevidad y bienestar celular.

Fatiga crónica, desgaste metabólico o estrés oxidativo crónico.

Muy popular en estética: aclaramiento de piel pues reduce melanina al inhibir tirosinasa, mejora de tono, manchas, anti-envejecimiento y aspecto más luminoso y radiante.

Apoyo coadyuvante en algunos protocolos médicos, aunque no siempre no cuenta con evidencia científica fuerte.

Tationil Plus 3000mg (Swiss Healthcare Pharmaceutical Latinoamérica)

Como cualquier medicamento, el Tationil Plus es bien tolerado, aunque como cualquier medicamento tiene ciertos efectos secundarios y riesgos como:

Náuseas, vómitos, dolor abdominal, flatulencia, heces sueltas, hinchazón en presentaciones leves.

Puede provocar alergia como erupciones o rash cutáneo.

Se ha encontrado alergia respiratoria, en donde existe dificultad para respirar o exacerbación de asma, especialmente inhalado, menos común en IV.

También se ha reportado que provoca cefalea, mareos, posible reducción de zinc a largo plazo.

Puede bajar la protección natural contra el sol y tener un mayor riesgo de daño UV y cáncer de piel.

Se sabe que El Mencho lo usaba el Tationil Plus como parte de un tratamiento complementario para su insuficiencia renal crónica, una condición de salud grave que padecía desde hace años y la cual fue reportada al menos entre el 2019 al 2025.

De hecho se sabe que Oseguera Cervante, líder del CJNG, mandó construir un hospital privado en El Alcíhuatl, Jalisco para atenderse sin exponerse en clínicas públicas.

El medicamento Tationil Plus es caro pues la caja de varias ampolletas puede costar entre 6 mil y 30 mil pesos aproximadamente, lo que encaja con el estilo de vida de lujo que se vio en la cabaña.