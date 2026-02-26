Revelan que El Mencho ya tenía boletos para el Mundial 2026.

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, se han dado más detalles acerca del líder del CJNG, incluido un relacionado con el próximo Mundial 2026 de la FIFA.

El Mencho ya tenía boletos para el Mundial 2026

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ya tenía boletos para el Mundial 2026 que se disputará en México.

Así lo reveló el periodista Óscar Balderas en una columna en Milenio publicada el pasado 5 de diciembre 2025.

El texto, titulado “El Mencho tiene boletos para el Mundial” expone que el líder del CJNG movió sus influencias para conseguir varias entradas a los partidos que se llevarían a cabo en México.

El Mencho (Especial)

De igual manera, se menciona que El Mencho habría obtenido boletos para los partidos que se darían en Guadalajara.

La intención de El Mencho era regalar los boletos “como premios” a sus “más fuertes y discretos aliados” en el mundo de la política y el empresariado.

Óscar Balderas detalla, “una fuente de alto nivel”, le confirmó que se habría solicitado a Estados Unidos no realizar ninguna acción de captura o eliminación de El Mencho.

Esto debido a la violencia que podría darse previo al Mundial 2026, donde México será sede.

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, murió el 22 de febrero 2026 tras un operativo en Tapalpa en Jalisco realizado por las fuerzas armadas.