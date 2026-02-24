Antonio Morales Díaz fue electo como el alcalde del municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, para el periodo de 2024-2027 bajo la coalición con Morena de “Hagamos historia”.

Recientemente se realizó un operativo en el municipio de Tapalpa, que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pero ¿quién es Antonio Morales Díaz? Te decimos todo lo que se sabe del alcalde de Tapalpa para 2024-2027.

¿Quién es Antonio Morales Díaz?

Antonio Morales Díaz es el actual alcalde de Tapalpa, Jalisco, en cuya página oficial del municipio dice que la filosofía de su gobierno es la cercanía con la gente, en línea con su partido: Morena.

¿Qué edad tiene Antonio Morales Díaz?

La edad de Antonio Morales Díaz es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Antonio Morales Díaz?

Dado que Antonio Morales Díaz nació el 11 de enero, su signo zodiacal es Capricornio.

¿Antonio Morales Díaz está casado?

Hasta el momento no hay fuentes confiables que revelen que Antonio Morales Díaz este casado.

¿Antonio Morales Díaz tiene hijos?

No hay información pública que confirme que Antonio Morales Díaz tenga hijos.

¿Qué estudió Antonio Morales Díaz?

De acuerdo con la información, Antonio Morales Díaz estudió la Licenciatura en Administración de Empresas.

¿Cuál es la trayectoria de Antonio Morales Díaz?

Antonio Morales Díaz asumió el cargo de alcalde de Tapalpa el 3 de septiembre de 2024, desde cuando dirige las políticas locales de desarrollo, seguridad y servicios públicos.

Antonio Morales Díaz ya había sido alcalde de Tapalpa anteriormente, en el periodo 2015-2018, cuando gobernó con una alianza política que incluyó al Partido de la Revolución Democrática (PRD).