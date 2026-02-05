Juan Domingo Beckmann Legorreta es un destacado empresario mexicano y el director ejecutivo de José Cuervo, la tequilera con mayor tradición y volumen de producción a nivel global, fundada en 1795 en Tequila, Jalisco.

Su relevancia política y económica se consolidó al ser nombrado integrante del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. En este grupo de 15 empresarios, coordinado por Altagracia Gómez Sierra, busca impulsar sectores estratégicos como la agroindustria y la industria química.

¿Quién es Juan Domingo Beckmann Legorreta?

El CEO de Grupo Cuervo es reconocido por su visión de expansión global y diversificación. Desde que asumió el liderazgo en 2002, ha transformado el portafolio de la empresa, que hoy incluye marcas icónicas como 1800, Maestro Dobel y Gran Centenario, con presencia en más de 85 países.

Bajo su gestión, la empresa realizó adquisiciones estratégicas internacionales como el whisky Bushmills y el ron Kraken. En 2017, lideró la salida de la compañía a la Bolsa Mexicana de Valores bajo el nombre de Becle.

Para 2025, su fortuna se estimaba en 1,900 millones de dólares, consolidándolo como uno de los hombres más acaudalados e influyentes de México.

¿Qué edad tiene Juan Domingo Beckmann Legorreta?

Nacido el 3 de julio de 1967, Juan Domingo Beckmann tiene 58 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Domingo Beckmann Legorreta?

El empresario está casado con Laura Laviada Diez-Barroso.

¿Qué signo zodiacal es Juan Domingo Beckmann Legorreta?

Juan Domingo Beckmann Legorreta es Cáncer. Este signo zodiacal está regido por la Luna y se le asocia frecuentemente con la sensibilidad emocional, una intuición aguda y una profunda lealtad hacia la familia y sus raíces.

¿Juan Domingo Beckmann Legorreta tiene hijos?

Fruto de su matrimonio con Laura Laviada, Juan Domingo Beckmann Legorreta tiene tres hijos, quienes representan la siguiente generación de la dinastía tequilera.

¿Qué estudió Juan Domingo Beckmann Legorreta?

Juan Domingo Beckmann Legorreta es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Anáhuac.

¿En qué ha trabajado Juan Domingo Beckmann Legorreta?

La carrera profesional de Juan Domingo Beckmann Legorreta es un ejemplo de crecimiento dentro de una estructura corporativa familiar hasta alcanzar la cima: