Tras el incendio registrado en abril de 2026 en la refinería de Dos Bocas, autoridades de Tabasco verificaron y reforzaron las rutas de evacuación para las comunidades cercanas.

Armando Pulido Pardo, coordinador del Instituto de Protección Civil de Tabasco, aseguró que existen caminos seguros hacia Paraíso y que se trabaja en coordinación con Pemex, la Secretaría de Marina y la SEP para garantizar una evacuación ordenada en caso de ser necesaria.

Aunque el siniestro fue controlado, la medida busca fortalecer la prevención y protección ciudadana.

Autoridades establecen rutas de evacuación tras incendio en Dos Bocas

El último incendio en la refinería de Dos Bocas en Tabasco sucedido en abril de 2026, ha llevado a que autoridades del estado verifiquen las rutas de evacuación.

Armando Pulido Pardo aseguró que tras el incendio controlado que se vivió en Dos Bocas, Protección Civil junto a la Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Marina (Semar) han verificado las rutas de evacuación.

Según Pardo, ya existía la ruta de evacuación para zonas pobladas cercanas a la refinería. Sin embargo, ahora se mantienen libres hacia Paraíso.

Asimismo, aseguró que también se trata con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que exista una evacuación coordinada en caso de ser necesario.

Por otra parte, recordó que el último incendio en Dos Bocas fue “controlado”, pero aún así lo correcto fue verificar la evacuación.

“Hay que prevenir incidentes y accidentes en cualquier refinería en nuestro estado [Tabasco] (...) Estamos haciendo trabajo para poder hacer un paro del flujo hacia el municipio de Paraíso (...) Estamos trabajando, tenemos ya el protocolo de evacuación con el sector educativo para poder actualizar el protocolo de evacuación en caso de un evento inesperado”. Armando Pulido Pardo, coordinador del Instituto de Protección Civil de Tabasco.

Refinería Olmeda en Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. (Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro / Isabel Mateos Hinojosa)

Autoridades de Tabasco actuarán sobre la prevención tras incendio de Dos Bocas

En una actividad coordinada de Protección Civil de Tabasco, Pemex, SEP y Semar se han verificado las rutas de evacuación rumbo a la prevención en Dos Bocas.

Pardo apuntó que el objetivo es actuar desde la prevención en caso de que llegara a ocurrir un hecho en la refinería Dos Bocas que lleve a la evacuación.