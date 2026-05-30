La presidenta Claudia Sheinbaum y Clara Brugada encabezaron la inauguración de la renovación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en su primera fase rumbo al Mundial 2026.

Sheinbaum señaló que la renovación del AICM forma parte de una estrategia para proyectar una imagen positiva de México y garantizar que la CDMX esté preparada para recibir a miles de aficionados

Sheinbaum y Brugada encabezan inauguración de primera fase de renovación del AICM rumbo al Mundial 2026

Este sábado 30 de mayo, se inauguró la primera fase de recomendaciones del AICM en una ceremonia encabezada por Claudia Sheinbaum y por la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX): Clara Brugada.

Sheinbaum y Brugada inauguran la renovación del AICM rumbo al Mundial 2026 (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, esta primera fase de renovación del AICM consistió en:

Ampliación de salas de espera

Incorporación de tecnologías para optimizar movilidad

Reforzamiento de la seguridad en el aeropuerto

Mejoras de accesos, señalamientos, espacios comerciales y servicios para usuarios

La renovación del AICM tendría como principal objetivo mejorar la experiencia de los usuarios, tanto nacionales como internacionales, más aún con la visita de miles de personas que acudirán al Mundial 2026.

Claudia Sheinbaum destacó que las obras de modernización se llevaron a cabo sin afectar significativamente las operaciones aéreas ni el flujo de pasajeros, pues el AICM siguió operando.

Por su parte, Clara Brugada subrayó que la renovación del aeropuerto se complementará con mejoras en la movilidad urbana, el transporte público y la infraestructura turística de la CDMX.

Con la conclusión de estas obras, las autoridades buscan fortalecer la capacidad operativa del AICM y consolidarlo como una de las principales puertas de entrada a México para turistas y aficionados al fútbol de todo el mundo.