Erubiel Alonso, diputado del PRI, acudió a las inmediaciones de la refinería Olmeca en Dos Bocas y afirmó que el olor a gas persiste durante el día en dicha zona de Paraíso, Tabasco.

“No pueden estar en riesgo nuestros hijos, no pueden estar en riesgo nuestros paisanos”. Erubiel Alonso, diputado federal del PRI

La denuncia tiene lugar al día siguiente del incendio en la planta de coque de la refinería Olmeca, el segundo en menos de un mes, aunque no el único incidente en el mismo tiempo.

Por lo cual, vecinos de Dos Bocas exigen seguridad ante los riesgos propios de la refinería Olmeca; entre ellos, escuelas y el hospital Pemex que colindan con las plantas.

Olor a gas persiste durante el día cerca de la refinería Olmeca: Erubiel Alonso, diputado del PRI

Erubiel Alonso visitó las inmediaciones de la refinería Olmeca, sobre la que acusó que el olor a gas persiste las 24 horas del día.

Por lo mismo, exigió la reubicación de las escuelas, una primaria y un jardín de niños, ya que están a aproximadamente 30 o 50 metros de la refinería Olmeca y esto representa un riesgo para los menores.

El diputado del PRI también hizo un llamado enérgico para dicha reubicación debido al olor a gas que afecta a los vecinos de la colonia, la cual considera que debe ser ajena a los partidos.

Para reafirmar la situación, Erubiel Alonso compartió el testimonio de una vecina de la refinería Olmeca, quien narró que se vive con temor por el riesgo que representa.

Me encuentro en la barda perimetral de la Refinería Olmeca, a unos metros se encuentra el Jardín de Niños y la escuela primaria, las condiciones no son las óptimas por el intenso olor a gas que se percibe las 24hrs, por ende esto es un riesgo latente para la salud de todos… pic.twitter.com/JMQHSQv10C — Erubiel Alonso Que (@Erubiel_Alonso_) April 10, 2026

Por lo mismo, Erubiel Alonso explicó que presentará un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados y buscará alzar la voz por los vecinos de las tres etapas de la colonia Petrolera.

Refinería Olmeca es un alto riesgo en Paraíso, afirma Erubiel Alonso, diputado del PRI

El diputado del PRI hizo una serie de videos sobre la refinería Olmeca, la cual, asegura, es un riesgo alto para todo el municipio de Paraíso debido a la negligencia de la 4T y de Pemex.

Añadió en otra grabación que la refinería Olmeca es una bomba de tiempo por la que todos los vecinos de Paraíso temen, ya que creen que en cualquier momento podría estallar.

A la exigencia de reubicar las escuelas cercanas a la refinería Olmeca, Erubiel Alonso pidió que los vecinos de los tres órdenes de la colonia Petrolera sean reubicados.

Cuando se dio a conocer el incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas, el diputado del PRI afirmó que es urgente que Pemex trabaje para evitar una tragedia.