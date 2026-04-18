Jorge Álvarez Máynez confirmó el avance de Movimiento Ciudadano (MC) en cuanto a las denuncias presentadas por los incidentes en la refinería Olmeca de Dos Bocas.

“Nuestras quejas sobre el vertido de petróleo siguen adelante” Jorge Álvarez Máynez, dirigente de MC

En sus redes sociales, el dirigente detalló que MC fue notificado de la admisión de su queja que fue presentada ante la ASEA sobre varios incidentes en la refinería Olmeca de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco.

MC avanza en denuncias por incidentes en la refinería Olmeca de Dos Bocas

Pemex deberá aclarar incidentes en Dos Bocas tras denuncia de MC

A través de redes sociales, MC anunció que fue aceptada su denuncia contra la refinería Olmeca de Dos Bocas ante la ASEA, presentada por los recientes incidentes ocurridos en las instalaciones propiedad de Pemex.

Por lo anterior, se notificó a Pemex que deberá presentar documentos y pruebas en un plazo máximo de 15 días laborables, al tiempo que se le ordenó llevar a cabo todos los procedimientos necesarios.

Con base en esto, la ASEA puede llevar a cabo actos de inspección y supervisión industrial y se reconoce el derecho a asistir proporcionando pruebas adicionales.

MC denunció incidentes en la refinería Olmeca de Dos Bocas

Según lo informado por Jorge Álvarez Máynez, el partido MC presentó avances en sus denuncias contra la refinería Olmeca de Dos Bocas, presentadas en razón a los siguientes incidentes:

El incendio del 17 de marzo

La fuga de aceite por las tuberías de drenaje el 17 de marzo

La contaminación del Río Seco el 19 de marzo

El reciente incendio en la planta de coque el 9 de abril