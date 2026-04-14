Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena, señaló que la diputada Kenia López debe mantener una actitud neutral ante su propuesta de citar a funcionarios para comparecer por el incendio en Dos Bocas.

“Ya se planteó eso, la presidenta debe de saberlo; ella tiene que mantener una actitud neutral y será la mayoría la que decida” Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena

Previamente, Kenia López había solicitado que la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y el titular de Pemex, Víctor Rodríguez, comparecieran con el fin de explicar las explosiones e incendios en Dos Bocas, así como por:

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Comparecencia por incendio en Dos Bocas será definida por mayoría parlamentaria: Monreal

En conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal puntualizó que la determinación final sobre si los funcionarios acudirán a comparecer por el caso de Dos Bocas, recae en la mayoría parlamentaria.

En ese sentido, fue enfático al señalar que esta propuesta no es nueva, pues la petición de Kenia López ya se había puesto sobre la mesa desde hace aproximadamente ocho o diez días.

“Ella tiene que mantener una actitud neutral y será la mayoría la que decida, pero ya se planteó desde hace ocho o 10 días” Ricardo Monreal

Monreal argumentó que es conveniente darle espacio y tiempo al Poder Ejecutivo, así como a sus respectivas secretarías, para que proporcionen una explicación oficial sobre los recientes eventos de Pemex.

Finalmente, el diputado reiteró que aunque hay preocupación por la falta de un informe detallado sobre las causas de estos accidentes, la mayoría de Morena decidirá el rumbo a seguir.

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¿Qué dijo Kenia López Rabadán sobre el incendio en Dos Bocas?

Previamente, Kenia López Rabadán aseguró que confía en que habrá un acuerdo político para que los titulares de Pemex y Semarnat acudan al recinto legislativo a rendir cuentas sobre lo ocurrido en Dos Bocas y Deer Park.

En un mensaje difundido en redes sociales, la diputada subrayó que la Cámara debe ejercer su función de control y supervisión, a fin de brindar certeza a la ciudadanía de lo ocurrido.