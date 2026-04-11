José Ramiro López Obrador confirma investigación por incendio en Dos Bocas

José Ramiro López Obrador, secretario de gobierno de Tabasco, confirma que ya comenzó la investigación en la refinería Olmeca de Dos Bocas tras incendio en coquizadora.

“Lo bueno de esto es que no hubo ningún accidente a ningún ciudadano, como se dice aquí, nomás la pura quemazón”. José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco

Afirma que se debe garantizar la seguridad para todos los trabajadores, por lo que el gobierno de Tabasco trabajará en conjunto con las autoridades federales.

José Ramiro López Obrador confirma investigación por incendio en refinería de Dos Bocas

José Ramiro López Obrador habló sobre el incendio en Dos Bocas, además de que se iniciará investigación tras el segundo incidente en menos de un mes.

Aseguró que se analizará para adoptar medidas de seguridad en la refinería de Dos Bocas, ya que el gobierno de Tabasco está en coordinación con el titular de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

🚨“Lo bueno de esto es que no hubo un accidente hacia algún ciudadano, nada más la pura quemazón”, dice José Ramiro López Obrador sobre el incendio en la refinería de Dos Bocas.



El secretario de Gobierno de Tabasco declaró que se iniciará una investigación para determinar las… pic.twitter.com/YdaWSZUBnj — Azucena Uresti (@azucenau) April 10, 2026

José Ramiro López Obrador señaló que el informe dado de dicha reunión derivó en el posicionamiento que dio Pemex más temprano, a un día del incendio de Dos Bocas.

Asimismo, se mencionó la reubicación de la escuela que se encuentra a un costado de la refinería Olmeca de Dos Bocas, así como el hospital de Pemex, cuyos derechohabientes reclaman seguridad.

Por lo que José Ramiro López Obrador afirmó que se buscará su seguridad así como la del resto de Paraíso, aunque el posicionamiento oficial lo dará a conocer Pemex.

Pemex sigue en trabajos para determinar origen del incendio en Dos Bocas

Más temprano, Pemex informó sobre la continuidad de operaciones en la refinería Olmeca con condiciones seguras, además de la llegada de Víctor Rodríguez Padilla a Dos Bocas tras incendio.

Como mencionó José Ramiro López Obrador, Víctor Rodríguez Padilla dirige personalmente las acciones para regularizar las operaciones de la refinería Olmeca y el manejo de coque.

En su última actualización, Pemex señaló que su director general se encuentra junto a los equipos multidisciplinarios en la refinería Olmeca de Dos Bocas para analizar el origen del incendio.