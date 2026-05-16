Pemex asegura que Dos Bocas opera con normalidad tras incendio

Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que la refinería Olmeca de Dos Bocas opera con normalidad luego del incendio registrado durante la madrugada de este sábado 16 de mayo en Paraíso, Tabasco.

Habitantes de la zona reportaron presencia de fuego y humo al interior de Dos Bocas. Pemex aclaró que esto se dio por las maniobras de mantenimiento en tanques de almacenamiento de residuos.

Cabe mencionar que el incidente se dio a conocer por videos en redes sociales que compartieron vecinos de la misma refinería, quienes reportaron la gran columna de humo saliendo del complejo.

Registran incendio en la refinería de Dos Bocas; video se viraliza (Captura de pantalla)

Pemex aclara incendio en Dos Bocas y asegura que refinería opera con normalidad

A través de un comunicado, Pemex detalló que alrededor de la medianoche se registró una flama en el exterior de uno de los tanques de Dos Bocas debido a maniobras de mantenimiento.

Según el comunicado de Pemex, el incendio se habría originado durante el vaciado de los tanques de almacenamiento de residuo, la situación fue controlada de inmediato conforme a los protocolos.

De acuerdo con la información, el incendio de la refinería de Dos Bocas reportado este sábado no representó riesgo para el personal, las instalaciones ni para la comunidad cercana.

Asimismo, Pemex informó que los trabajos de mantenimiento de los tanques continúan de acuerdo con lo programado y que las instalaciones mantienen sus operaciones normales.