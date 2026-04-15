Armando Pulido es un funcionario público encargado de la protección civil en Tabasco; durante su gestión ha estado al frente de operativos ante desastres naturales, incendios, inundaciones y emergencias. Si quieres conocer más sobre su edad, estudios y carrera profesional, continúa leyendo.

¿Quién es Armando Pulido Pardo?

Armando Pulido Pardo es ingeniero y funcionario público mexicano que se desempeña como coordinador general del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), cargo que ocupa desde el 2024.

Desde esta posición, es responsable de coordinar estrategias de prevención, atención de emergencias y respuesta ante fenómenos naturales como inundaciones, incendios y ciclones, además de supervisar operativos de seguridad en eventos masivos y espacios públicos.

¿Qué edad tiene Armando Pulido Pardo?

Armando Pulido nació el 8 de septiembre; sin embargo, se desconoce el año de nacimiento, por lo que no se conoce cuál es su edad.

¿Armando Pulido Pardo tiene esposa?

No hay información disponible sobre si Armando Pulido tiene pareja, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Armando Pulido Pardo?

Al haber nacido el 8 de septiembre, Pulido Pardo es Virgo, signo que se caracteriza por ser práctico, perfeccionista y metódico.

¿Armando Pulido Pardo tiene hijos?

Se desconoce si Armando Pulido tiene hijos, pues la información disponible se centra en su trayectoria.

¿Qué estudió Armando Pulido Pardo?

Armando Pulido Pardo tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Además, cuenta con una especialización en Seguridad e Higiene Industrial y Protección Ambiental en instalaciones.

¿En qué ha trabajado Armando Pulido Pardo?

Armando Pulido tiene una amplia trayectoria dentro de la administración pública, destacando cargos como: