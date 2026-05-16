Un nuevo incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas se registró durante la madrugada de este sábado 16 de mayo y se activaron los protocolos de emergencia; los videos del siniestro se valorizaron.

Los primeros reportes circularon entre personas que viven en zonas cercanas a la refinería y entre trabajadores. En los videos se observan grandes columnas de humo y un fuerte resplandor que emanaba del fuego.

Video revela nuevo incendio en la refinería de Dos Bocas

La refinería Olmeca de Dos Bocas registró un nuevo incendio durante las primeras horas de este sábado, por lo que se activaron las sirenas de emergencia, alertando a vecinos de Paraíso, Tabasco.

Registran incendio en la refinería de Dos Bocas; video se viraliza (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, fueron los vecinos quienes comenzaron a grabar videos y compartirlos en redes sociales. Las imágenes muestran una intensa columna de humo dentro del complejo.

Hasta el momento, no hay un comunicado oficial de las autoridades sobre el origen del fuego en la refinería Dos Bocas, tampoco se conoce si hubo personas lesionadas o víctimas graves por el siniestro.

Mientras tanto, el video del nuevo incendio continúa viralizándose en las redes, donde usuarios cuestionan la frecuencia de los accidentes en Dos Bocas y exigen mayor transparencia sobre las causas.