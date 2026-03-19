En un evento público, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó a sus “Defensores de México” como parte de su estrategia territorial rumbo a las elecciones de 2027. Entre los nombramientos destacó el de Arturo Nahle García, hermano de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, como “defensor de México” en Zacatecas.

Junto a los priistas Carlos Peña y la diputada federal Fuensanta Guerrero, Arturo Nahle García apareció en las filas del partido tricolor, marcando su regreso formal a la política partidista dentro del PRI.

El nombramiento fue encabezado por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, quien estuvo acompañado por diversas figuras políticas, entre ellas Rosario Robles.

Alito Moreno llama “querido amigo” a Arturo Nahle tras nombrarlo en Zacatecas

Durante el evento, Alejandro Moreno destacó el perfil de Arturo Nahle García y lo calificó como un “querido amigo”, al tiempo que subrayó su experiencia en los tres órdenes de gobierno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El dirigente priista aseguró que Nahle García cuenta con trayectoria en territorio y capacidad política para representar al partido en Zacatecas rumbo a las elecciones de 2027.

“Es un compañero con cercanía a la gente, que trabaja todos los días en territorio y que va a defender bien a Zacatecas y a México. Es un hombre con experiencia en los tres órdenes de gobierno, con carácter y compromiso” Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI

🔴 PRI perfila a sus “Defensores de México” para el estado de Zacatecas



El @pri_nacional anunció que Carlos Peña, Fuensanta Guerrero y Arturo Nahle serán sus “Defensores de México” en Zacatecas, rumbo a las elecciones de 2027. pic.twitter.com/1l1R9HXK2t — Político MX (@politicomx) March 18, 2026

De acuerdo con diversos medios, la presentación de los “Defensores de México” del PRI perfila a posibles candidatos para las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027.

Arturo Nahle celebra su regreso al PRI; Rocío Nahle se deslinda

Tras su nombramiento, Arturo Nahle García expresó en redes sociales su agradecimiento y entusiasmo por asumir el cargo como “defensor de México” del PRI.

Cabe recordar que Arturo Nahle García había anunciado previamente su regreso al PRI, partido del que se había separado años atrás.

Por su parte, Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, se desmarcó públicamente de la postura política de su hermano y reafirmó su militancia en Morena, en conferencia de prensa el pasado 2 de marzo, dejó clara su posición.