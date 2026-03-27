De cara a las elecciones de 2027, el dirigente Alejandro Moreno sorprendió al disculparse con expriístas y llamarlos a “regresar a casa” en referencia a las filas del PRI.

“Que las y los expriístas que en el pasado tuvimos diferencias o que había visiones encontradas, que sepan que las puertas del PRI están abiertas y pueden volver a casa” Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI

El llamado de Alito Moreno se suma a otras estrategias que el dirigente ha adoptado en su partido, como la posibilidad en que personas no militantes puedan solicitar una candidatura en el PRI.

Alejandro Moreno abre el PRI a personas sin militancia rumbo al 2027 (PRI)

Alejandro Moreno pide a expriístas “regresar a casa” rumbo a las elecciones 2027

Sobre el argumento de que los expriístas deben regresar al PRI para “trabajar por México”, el dirigente Alejandro Moreno ofreció una disculpa a quienes haya ofendido y así vuelvan a las filas del partido tricolor.

“Si en algo ofendí en lo personal o en lo político, a cualquier compañera o compañero del partido, le ofrezco una disculpa. Siempre será para trabajar por México” Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI

Alejandro Moreno fue enfático al señalar que cualquier expriísta tendrá las puertas abiertas para reintegrarse al partido, siempre que sus convicciones sean “defender México y sumarse sin regateos”.

Aunque Alejandro Moreno presentó su disculpa como un acto de humildad, algunos consideraron el llamado a “regresar a casa” como una estrategia desesperada rumbo a las elecciones 2027.

Previo a este llamado, el dirigente había anunciado su interés de que personas no militantes contiendan bajo la bandera del PRI en las elecciones, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

Prestigio

Reconocimiento

Ganas de defender a México

De esta manera, el PRI busca que los nuevos perfiles sean ciudadanos y miembros de la sociedad civil, a fin de generar acercamiento y condiciones favorables rumbo a las elecciones 2027.