Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), abrió las candidaturas de su partido a ciudadanos y personas sin militancia rumbo a las elecciones de 2027.

“En este proyecto entran todos, porque necesitamos a todos para defender a México y la democracia” Alejandro Moreno, dirigente del PRI

En un mensaje dirigido a medios, Alejandro Moreno justificó que, con esta medida, “la militancia del PRI pasa a ser la militancia de México”, integrada por mujeres y hombres “comprometidos a defender la patria y libertad”.

De acuerdo con el dirigente, la convocatoria para participar por una candidatura en el PRI comenzó oficialmente el 18 de marzo de 2026.

Alejandro Moreno abre el PRI a personas sin militancia rumbo al 2027 (PRI)

PRI aceptará candidaturas de personas sin militancia rumbo al 2027

A través de redes sociales, Alejandro Moreno reiteró que la ciudadanía podrá asumir candidaturas en el PRI sin importar que estén afiliados o no sean afines al partido tricolor.

En ese sentido, señaló que el objetivo es encontrar a los mejores perfiles, que cumplan con los siguientes requisitos para contender bajo la bandera del PRI:

Prestigio

Reconocimiento

Ganas de defender a México

De esta manera, el PRI busca que los nuevos perfiles sean ciudadanos y miembros de la sociedad civil, con el objetivo de generar acercamiento y condiciones favorables rumbo a las elecciones del 2027.

Durante el mismo mensaje, Alejandro Moreno agregó que el PRI se encuentra en reunión de trabajo con los 50 Defensores de la Patria, desplegados en 17 estados para fortalecer su presencia en todo el país.

“Vamos a estar en cada municipio y en cada distrito, con presencia permanente y compromiso real, siempre de la mano de la ciudadanía. El PRI se mueve, el PRI se organiza y el PRI responde Alejandro Moreno, dirigente del PRI

PRI anuncia a sus defensores de la Patrio (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

¿Cuándo inicia la convocatoria para ocupar candidaturas en el PRI?

Alejandro Moreno señaló que la convocatoria -dirigida a militantes y ciudadanos no militantes- para ocupar candidaturas de representación local, estatal y federal comenzó a partir del 18 de marzo.

“Esta es una estructura abierta a la ciudadanía. Somos 6,432 defensores en 1,802 alcaldías y 1,547 en 300 distritos. Hay organización, hay equipo y hay liderazgo listo para lo que viene”, dijo.