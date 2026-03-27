Algunos políticos que abandonaron o se distanciaron del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han reaccionado negativamente al llamado de Alejandro Moreno para regresar al partido, al calificarlo de “hipócrita“.

“Es una declaración además es muy hipócrita, nadie absolutamente nadie se la va a creer [...] Alejandro Moreno pasará a la historia como el enterrador del PRI” Aurelio Nuño

En entrevista para Radio Fórmula, los expriístas incluso sugirieron que, si Alejandro Moreno quiere mejorar la perspectiva del partido, entonces lo más congruente sería que renunciara a la militancia.

Algunos de estos políticos que rechazaron rotundamente las disculpas de Alito Moreno, fueron:

Alejandro Moreno se disculpa con priístas y los invita a “regresar a casa" (Andrea Murcia/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Políticos rechazan disculpas de Alito Moreno y niegan interés en regresar al PRI

Luego de que Alito Moreno llamara “traidores”, “cínicos”, “lacayos” y “zombies” a quienes decidieron apartarse del PRI, algunos de sus expolíticos rechazaron sus disculpas.

Ejemplo de ello fue Aurelio Nuño, exsecretario de Educación, quien calificó las declaraciones de Alito Moreno como “ridículas”, “falsas” e “hipócritas”, por lo que responsabilizó al dirigente de la inminente desaparición del PRI.

Por su parte, Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial, sostuvo que Alito Moreno no debería dirigir el partido y que, si realmente quiere que el PRI tome fuerza, lo mejor que puede hacer es renunciar.

“Alito no debería dirigir el partido. Si quiere en verdad que el partido tome fuerza, que renuncie; eso es lo mejor que puede hacer” Francisco Labastida Ochoa

A su vez, Jorge Carlos Ramírez Marín manifestó no tener ningún interés en el llamado, señalando que su salida del PRI fue la mejor decisión y describiendo la dirigencia actual como una “visión surrealista”.

En tanto, Dulce María Sauri aclaró que ella no se ha ido del partido, sino que está en “hibernación”; no obstante, advirtió que el llamado de Alito Moreno no tendrá eco si no hay un cambio real de actitud.