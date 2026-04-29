El exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, fijó su postura a través de su cuenta de X (antes Twitter) ante las recientes declaraciones que han generado polémica en la entidad.

En su mensaje, subrayó que mantiene una posición de respeto hacia el actual gobierno estatal, encabezado por Rocío Nahle, al reconocer que su mandato deriva de una decisión democrática respaldada por millones de votos.

En ese contexto, precisó que se deslinda de las opiniones emitidas por su padre, Atanasio García Durán, al asegurar que no comparte esos señalamientos ni representan su posición frente al gobierno estatal.

Cuitláhuac García respalda a Rocío Nahle y llama a la unidad en Veracruz

Cuitláhuac García reiteró que se mantendrá respetuoso del gobierno en funciones y evitó emitir críticas, al señalar que su prioridad es fortalecer la unidad dentro del movimiento en Veracruz.

Sobre las declaraciones de su padre, indicó que coincide con lo expresado por el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, en el sentido de que en la entidad existe libertad de expresión, aunque no todas las opiniones deben ser compartidas.

Finalmente, destacó que tanto él como Rocío Nahle forman parte de un movimiento que logró transformar la vida política del estado, por lo que consideró necesario mantener la cohesión interna y continuar impulsando los cambios en beneficio de la población.