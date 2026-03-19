Arturo Nahle García es un abogado y político, hermano de la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle y aspirante a la gobernatura de Zacatecas.

La carrera política y jurídica de Arturo Nahle García incluye cargos como diputado en 2014 y magistrado; ha enfocado su carrera al servicio público.

¿Quién es Arturo Nahle García? Hermano de Rocío Nahle

Arturo Nahle García nació en el municipio de Río Grande, Zacatecas. Lleva más de tres décadas dedicando su carrera a la política.

Ha sido servidor público en los tres poderes tanto en el gobierno federal, como en otras entidades.

Arturo Nahle García (Facebook/Arturo Nahle García)

¿Qué edad tiene Arturo Nahle García?

Arturo Nahle nació el 29 de agosto de 1961; actualmente tiene 64 años de edad.

¿Quién es la esposa de Arturo Nahle García?

No hay información sobre la vida sentimental de Arturo Nahle García.

¿Cuántos hijos tiene Arturo Nahle García?

Se desconoce si Arturo Nahle García tiene hijos.

¿Qué estudió Arturo Nahle García?

Arturo Nahle García estudió derecho en la UNAM y cuenta con una maestría en Juicios Orales y Derecho Familiar; también tiene un doctorado en Administración Pública.

Asimismo, tiene estudios de posgrado en historia.

¿En qué ha trabajado Arturo Nahle García?

Arturo Nahle García tiene más de 3 décadas de experiencia en el ámbito político y judicial.

Fue magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y secretario general de gobierno del 2000 al 2003.

Arturo Nahle García (Facebook/arturonahlegarc)

Fue diputado federal entre 2003 y 2006 y coordinador de la diputación federal zacatecana.

Entre 2010 y 2015 fue procurador General de Justicia del estado de Zacatecas y subsecretario de estado.

Arturo Nahle García también fue subsecretario de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en la gestión de Enrique Peña Nieto.