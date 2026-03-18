Alejandro Moreno, presentó la nueva estructura política y territorial del PRI denominada Defensores de México, con la que busca fortalecer al partido rumbo a las elecciones 2027.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional dio a conocer los primeros 50 perfiles en 17 entidades, quienes se encargarán del trabajo territorial y organización política.

Alejandro Moreno destacó que el PRI ya cuenta con más de 6 mil defensores registrados para alcaldías y distritos federales, y abrió la convocatoria a militantes, simpatizantes y ciudadanos.

Alejandro Moreno presenta a “Defensores de México” rumbo a las elecciones 2027

Durante conferencia de prensa Alejandro Moreno presentó a los primeros 50 perfiles de 17 entidades de México que celebrarán elecciones en 2027:

Aguascalientes: Leticia Olivares, Kendor Macías y Humberto Ambriz Baja California: Daniela Salgado, Adrián Valle y Víctor Galicia Baja California Sur: Roxana Higuera, Antonio Manriquez, Fabrizio del Castillo y Juan Valdivia Campeche: Karla Toledo, Christian Castro, Pablo Angulo, Ariana Rejón y Emilio Lara Colima: Mely Romero, Enrique Rojas y Esther Gutiérrez Chihuahua: Alejandro Domínguez y Antonio Meléndez Guerrero: Manuel Añorve Michoacán: Adriana Hernández, Guillermo ‘Memo’ Valencia y Edna Martínez Nayarit: Paola Vargas, Manuel Cota y Enrique Díaz Nuevo León: Adrián de la Garza Querétaro: Adriana Meza, Manuel Montes, Abigail Arredondo, Mario Calzada y René Mejía Quintana Roo: Cora Amalia Castilla, Filiberto Martínez y Leslie Hendricks San Luis Potosí: Sara Rocha, Enrique Galindo y Frinné Azuara Sinaloa: Paloma Sánchez y Mario Zamora Sonora: Guadalupe Soto y Víctor Celaya Tlaxcala: Anabell Ávalos y Enrique Padilla Zacatecas: Carlos Peña, Fuensanta Guerrero, Arturo Nahle, María del Pilar Vadillo y Alejandro Bravo

PRI presenta la figura de “Defensores de México” rumbo a las elecciones del 2027

Con los “Defensores de México” el PRI quiere desplegar una estructura territorial en todo el país rumbo a las elecciones del 2027.

Cabe recordar que en el 2027 habrá elecciones a gobernadores en 17 estados, por lo que el PRI busca fortalecer al partido antes de las votaciones.

Alejandro Moreno señaló que hasta el momento el PRI tiene registrados 6 mil 432 defensores para las mil 802 alcaldías que estarán en disputa en 2027, así como mil 547 para los 300 distritos federales.

El dirigente del PRI aclaró que los “Defensores de México” anunciados no serán necesariamente candidatos, sino personas encargadas del trabajo territorial y organización política.

Sin embargo, muchos de los “Defensores de México” serán sus posibles candidatos en 2027.

“Hoy presentamos a los 50 defensores de México en 17 estados. Mujeres y hombres que van a recorrer cada rincón, dar la cara y asumir la responsabilidad de encabezar la defensa de sus comunidades desde el PRI” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Los “Defensores de México” se trata de una estrategia similar a la presentada por Morena.

Alejandro Moreno abre las puertas del PRI a los ciudadanos que quieran defender a México

Alejandro Moreno anunció este 18 de marzo la apertura de las candidaturas del PRI a ciudadanos y simpatizantes.

De esta manera van a permitir la participación de perfiles externos en la selección de candidaturas.

“Vamos a abrir las puertas del partido de par en par. Aquí el que quiera defender a México será bienvenido en el PRI, sea priista o no sea priista” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Esta convocatoria va dirigida a militantes, simpatizantes y ciudadanos que busquen participar en espacios locales, federales y estatales.

“Vamos a incorporar a la sociedad civil, a ciudadanos que nunca han militado en el PRI, pero que hoy quieren defender a México” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Alejandro Moreno señaló que están abiertos a las coaliciones, pero en caso de que no se den el partido se encuentra listo para competir.

Además, aseguró que el PRI representa “la oposición real” frente al oficialismo.

“Nadie puede cerrar los ojos ante el único instrumento que tenemos para ganarle de manera contundente a Morena, que es una coalición de todos los partidos políticos en oposición” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI