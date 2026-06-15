Omar García Harfuch, titular del Gabinete de Seguridad de México, informó la detención de 11 personas en Sinaloa durante operativos contra narcolaboratorios en municipios como:

Culiacán

Mocorito

Rosario

Mazatlán

Entre los capturados se encuentran dos extranjeros, un menor de edad y un líder criminal identificado como Iván, alias El 24.

Los operativos incluyeron decomisos de armas, cartuchos, chalecos tácticos, vehículos y sustancias químicas para la elaboración de metanfetaminas, con una afectación económica estimada en 110 millones de pesos para la delincuencia organizada en Sinaloa.

Omar Garcia Harfuch enlista una serie de decomisos en Sinaloa

De la misma manera, Omar Garcia Harfuch y el Gabinete de Seguridad enlistaron una serie de municipios y poblados en los que hicieron varios decomisos.

En las detenciones de Culiacán y Mocorito aseguraron dos vehículos, cuatro armas largas, un arma corta, ocho cacareadores y un chaleco.

En el poblado La Iguanas, de Concordia se aseguró un arma larga, 46 cargadores y tres mil 001 cartuchos.

En el poblado Las Habitas, del municipio de El Rosario, aseguraron un fusil barret, 11 armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos, cinco chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

En El Ranchito de los Gaxiola, en Mocorito, se decomisaron seis armas largas, siete cargadores, 210 cartuchos, dos chalecos tácticos, siete kilos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo.

En el poblado de La Noria, en Mazatlán, se decomisaron 951 cartuchos, cinco cargadores y una cuatrimoto.

En la localidad de La Amole, en Mazatlán, aseguraron cinco armas largas, un arma corta, 29 cargadores, mil 280 cartuchos, tres chalecos tácticos y tres placas balísticas.

En San Ignacio se localizaron siete artefactos explosivos improvisados, 29 espines eléctricos, 49 estopines de retardo y seis salchichas explosivas.

En la estación Fitosanitaria La Concha, de Escuinapa, se localizaron cinco armas largas, 29 cargadores, 590 cartuchos, tres chalecos tácticos y cinco culatas para un arma larga.

Desmantelan narcolaboratorios y campamentos en Culiacán, Cosalá y Elota

El Gabinete de Seguridad de Omar García Harfuch detalló que en el poblado de Casas Grandes, en Elota, se localizo un narcolaboratorio con cuatro armas largas, 56 cartuchos, 10 cargadores, un chaleco y ropa táctica.

En los poblados de Las Pluma de la Gallina, Bacatá, El Sauce, Las Amargosas y La Vuelta del Cerro, en los municipios de Culiacán y Cosalá, se inhabilitados seis áreas de concentración de material diverso, tres armas largas, cinco cargadores, 217 cartuchos, un reactor de síntesis orgánica, cinco mil 490 litros y 250 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetaminas.

E Gabinete de Seguridad de Omar Garcia Harfuch dijo que cn estas acciones la afectación económica a la delincuencia organizada equivale a 110 millones de pesos.